Russisk godstog afsporet nær grænsen til Ukraine

Et russisk godstog blev tirsdag afsporet tæt på grænsen til Ukraine på grund af sabotage.

Det oplyser de statslige jernbaner i Rusland i en erklæring ifølge Reuters.

Omkring 20 af godstogets vogne blev afsporet, hedder det.

- Afsporingen blev forårsaget af indgriben fra personer, der ikke er knyttet til de statslige jernbaner, hedder det i en erklæring, som ikke oplyser videre detaljer.

- En uidentificeret sprængladning eksploderede nær stationen Snesjestkaya, siger guvernøren i regionen Bryansk, Alexander Bogomaz.

Et tog blev afsporet i samme region mandag efter en eksplosion, siger guvernøren.

En jernbanestrækning i området blev efter afsporingen erklæret lukket af de russiske myndigheder.

Togafsporingerne er sket på et tidspunkt, hvor Ukraine ventes at være tæt på at iværksætte en stor forårsoffensiv.

Der har været mange rapporter om sabotage mod jernbanerne i Rusland siden den russiske invasion af Ukraine. Men det er først i denne uge, at russiske instanser har bekræftet, at et angreb har fundet sted.

Ved afsporingen mandag skete der en eksplosion ved 136 kilometermærket på jernbanelinjen Bryansk-Unetja. Lokomotivet og syv godsvogne blev afsporet.

Det fandt sted 60 kilometer nord for den russiske grænse til Ukraine. Den russiske guvernør kaldte det et angreb.

Der er ikke meldt om tilskadekomne.

Lørdag hævdede Alexander Bogomaz, at fire civile russere var blevet dræbt efter et ukrainsk luftangreb på en by i samme region.

