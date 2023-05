Russisk grænseregion meldes under angreb for anden dag i træk

Den russiske Belgorod-region er natten til tirsdag blevet ramt af en række droneangreb mod blandt andet huse og regeringsbygninger.

Det oplyser regionens guvernør, Vjatjeslav Gladkov, på kommunikationstjenesten Telegram.

Meldingen kommer, dagen efter at han beskyldte sabotører for at krydse grænsen fra Ukraine til Rusland og angribe på russisk grund.

Der er dog stor uenighed, hvem der bærer skylden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ukraine siger, at Rusland bliver angrebet af russiske oprørsgrupper.

Medlemmer af legionen Frihed for Rusland, der kæmper mod den russiske regerings agenda, har taget skylden for angrebene i Belgorod.

En video, der er offentliggjort på en Telegram-konto, der angiveligt tilhører ovenstående gruppe, viser en talsmand i camouflagetøj. Han siger, at "Rusland vil blive befriet" - et udtryk, der ofte bruges af oppositionen.

- Vi ønsker, at vores børn vokser op i fred og har frihed, tilføjer han.

Den ukrainske præsidentrådgiver, Mykhajlo Podoljak, har indikeret, at russiske "guerillagrupper" står bag angrebene.

Ifølge guvernør Vjatjeslav Gladkov var der ingen, der kom til skade eller mistede livet i angrebene i Belgorod natten til tirsdag.

/ritzau/AFP