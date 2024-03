Russisk guldmine med 13 indespærrede er oversvømmet

En guldmine i Amur-regionen i det østlige Rusland, hvor 13 minearbejdere har været fanget i ni dage, er blevet næsten totalt oversvømmet.

Det skriver det statslige russiske nyhedsbureau Ria Novosti torsdag med henvisning til oplysninger fra de lokale redningstjenester.

Minearbejderne blev fanget inde i minen den 18. marts, da en del af en klippe styrtede ned og blokerede indgangene.

Minen i Amur-regionen, der grænser op til Kina, ligger 5300 kilometer øst for Moskva og er en af de største guldminer i Rusland.

En omfattende redningsindsats er tidligere blevet næsten indstillet, da der er risiko for, at flere klipper styrter ned. Det skriver Tass.

Redningsarbejdere er nu ved at undersøge, hvordan minen er blevet oversvømmet, og hvor meget vand der er på bunden af de i alt fire skakter. Det fremgår af en erklæring fra myndighederne på stedet torsdag.

- Undersøgelserne skal give os et overordnet billede, så vi kan træffe beslutning om det videre arbejde, hedder det.

Redningsarbejderne har undervejs været i gang med et omfattende borearbejde i forsøget på at nå ned til de 13 nødstedte minearbejdere.

Tidligere har redningsarbejderne oplyst til Tass, at de var nødt til at bore sig gennem cirka 260 meter klippemassiv for at nå ind til stedet, hvor de 13 minearbejdere var fanget.

Ud over at bore en gang, der skulle lede direkte til det sted, hvor minearbejderne befinder sig, har redningstjenesterne forsøgt at bore to gange, som skulle bruges til at klarlægge omfanget af sammenstyrtningen.

Redningsarbejdere har - ud over borearbejdet - haft travlt med at fjerne nedfaldne klippestykker og desuden pumpe vand ud af minen.

De har også undervejs forsøgt at etablere en betonvæg, som skulle stabilisere minen og hindre vand i at strømme ind i den.

Indsatsen har dog ikke været tilstrækkelig.

Efter at dele af minen kollapsede, og redningsarbejderne blev spærret inde, blev der erklæret nødretstilstand i Amur-regionen.

Dermed har regionen kunnet mobilisere al personale og al nødvendig udstyr til redningsaktionen./ritzau/Reuters