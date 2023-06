Russisk guvernør melder om styrtet drone nord for Moskva

Vladislav Sjapsja, der er guvernør i den russiske region Kaluga, siger natten til søndag, at en drone er styrtet ned nær landsbyen Strelkovka.

- Ifølge den nuværende information er der ingen dødsfald, skriver guvernøren på beskedtjenesten Telegram.

Reuters har ikke været i stand til at bekræfte meldingerne.

Kaluga-regionen grænser op til Moskva-regionen mod nord.

I slutningen af maj slog to droner tidligt om morgenen ned i boligbyggerier i Ruslands hovedstad, Moskva.

Dengang led flere bygninger ifølge byens borgmester, Sergej Sobjanin, mindre skade. Ingen kom dengang alvorligt til skade.

Rusland beskyldte Ukraine for at stå bag det angreb. Det blev afvist af Ukraine.

Ukraine har ikke udtalt sig om meldingerne om et angreb søndag.

Lørdag bekræftede Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, at en længe ventet ukrainsk modoffensiv "finder sted".

Han ville dog ikke fortælle, hvilket stadie modoffensiven er i. Han sagde også, at den finder sted i Ukraine.

- En modoffensiv og forsvarsaktioner finder sted i Ukraine. Men jeg vil ikke tale om det mere detaljeret, sagde Zelenskyj på et pressemøde i Kyiv, hvor han havde Canadas præsident, Justin Trudeau, ved sin side.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, siger, at den ukrainske modoffensiv allerede er slået fejl.

Den udtalelse blev Zelenskyj spurgt til på pressemødet.

- Det er interessant, hvad Putin har at sige om vores modoffensiv. Det er vigtigt, at Rusland hele tiden får at føle, at de - efter min mening - ikke har lang tid igen, sagde præsidenten.

En ukrainsk modoffensiv har været ventet siden foråret. Hæren i Ukraine er blevet kraftigt forstærket, efter Nato-lande har doneret store mængder af udstyr, heriblandt Leopard-kampvogne og raketter.

