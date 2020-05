Russisk hospital parkerer respirator-type efter ny brandulykke

En brand på et hospital i Sankt Petersborg kostede tirsdag fem livet. En respirator mistænkes at være årsag.

Et hospital i den russiske storby Sankt Petersborg har valgt at indstille brugen af en bestemt type respirator efter en brandulykke tirsdag.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Fem patienter indlagt med coronavirus døde, da en brand brød ud på hospitalet. Branden opstod, da en respirator på en intensivafdeling med 20 coronapatienter brød i flammer. Det siger en unavngiven kilde til Tass.

Ulykken har fået hospitalet til at parkere brugen af respiratorer af typen Aventa-M, indtil nærmere undersøgelser er færdiggjort.

Brandulykken er den anden inden for kort tid på russiske hospitaler med coronapatienter. Lørdag døde en person således i en lignende ulykke i den russiske hovedstad, Moskva.

En politikilde siger til Tass, at en respirator også forårsagede branden i Moskva. De to respiratorer er angiveligt produceret på samme fabrik.

Myndighederne vil nu undersøge sikkerheden omkring respiratorer på de to ramte hospitaler. Det oplyser Roszdravnadzor, der er det nationale tilsyn for landets sundhedsvæsen, ifølge nyhedsbureauet RIA.

En tredje brandulykke ramte mandag også Rusland. Denne skete i et hospice og kostede 11 mennesker livet. Der er dog ikke umiddelbart meldinger om, at en respirator skulle have forårsaget denne brand.

Rusland har udviklet sig til at være et af de lande i verden, der er hårdest ramt af det igangværende coronavirusudbrud.

Over 232.000 personer er testet positiv for coronavirus i Rusland. Det er næstflest i hele verden - kun overgået af USA.

I alt er 2116 smittede personer bekræftet døde i Rusland, hvilket giver en lav dødelighed på under en procent.

