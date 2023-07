Russisk journalist meldes dræbt ved frontlinjen i Ukraine

En russisk journalist har mistet livet ved frontlinjen i Ukraine.

Det oplyser det russiske forsvarsministerium lørdag.

Det er en krigskorrespondent fra det russiske nyhedsbureau Ria, der er blevet dræbt i den sydøstlige Zaporizjzja-region.

Tre andre journalister skal også være blevet såret.

Artiklen fortsætter under annoncen

- De er ikke i livsfare. De modtager den nødvendige behandling, lyder det fra det russiske forsvarsministerium.

Ministeriet hævder, at journalisterne var ofre for klyngebomber affyret af Ukraine. Der er ikke fremlagt beviser for den påstand, og Reuters har ikke kunnet verificere den.

Klyngebomber er en masse små bomber. De ligger i en større granat eller måske et missil. Ved sprængningen frigøres mindre bomber, som spreder sig i et større område, hvor der måske er miner eller skyttegrave med soldater.

Ria har bekræftet, at en af bureauets journalister er blevet dræbt i frontlinjebyen Pjatykhatky.

Ukraine har modtaget klyngebomber fra USA denne måned og har lovet kun at bruge dem til at opløse koncentrationer af fjendens soldater.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge FN har Rusland flere gange under krigen brugt klyngebomber.

Krigen i Ukraine har stået på i snart 17 måneder.

Russernes invasion af nabolandet Ukraine blev indledt i de tidlige morgentimer den 24. februar sidste år. Her meddelte Ruslands præsident, Vladimir Putin, at han havde sat gang i en "særlig militær operation".

Få minutter efter var der meldinger om eksplosioner i flere ukrainske byer.

/ritzau/Reuters