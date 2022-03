En journalist, der mandag demonstrerede på russisk stats-tv, straffes tilsyneladende ikke under ny hård lov.

Russisk journalist risikerer ti dages fængsel for tv-protest

Journalisten Marina Ovsjannikova risikerer op til ti dages fængsel, efter at hun mandag aften demonstrerede på russisk stats-tv.

Det skriver det britiske medie BBC og nyhedsbureauet AFP tirsdag.

Ifølge BBC er en sag tirsdag blevet indledt i Ruslands hovedstad, Moskva.

Ovsjannikova anklages her for at "organisere en uautoriseret offentlig begivenhed". Det kan straffes med en bøde på op til 30.000 rubler (cirka 1800 kroner), samfundstjeneste eller op til ti dages fængsel.

Det ser dermed ud til, at hun ikke anklages efter en ny russisk lov om at "sprede falske informationer om Ruslands væbnede styrker".

Brud på den lov kan straffes med op til 15 års fængsel.

Ovsjannikova blev tidligere tirsdag meldt forsvundet efter sin protest.

Et tweet fra den russiske oppositionspolitiker Ljubov Sobol viser dog tilsyneladende Marina Ovsjannikova i retten tirsdag med sin advokat.

AFP skriver tirsdag eftermiddag desuden, at hun har erklæret sig ikke skyldig i anklagerne om at overtræde de russiske protestlove.

Mandagens protest skete på den statsstøttede Kanal 1. Under kanalens nyhedsudsendelse dukkede Ovsjannikova pludselig op i baggrunden.

- Nej til krig. Stop krigen. Tro ikke på propagandaen. De lyver for jer, stod der på et skilt, som blev holdt op på skærmen bag nyhedsoplæseren.

Der var både engelsk og russisk tekst på skiltet, som kun var synligt i få sekunder. Herefter blev der skiftet til et andet indslag.

Marina Ovsjannikova kunne desuden høres råbe "stop krigen. Nej til krig".

Statslige anklagere i Moskva har ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass haft gang i at undersøge, hvorvidt kvinden kan dømmes til 15 års fængsel i henhold til de nye love vedtaget efter invasionen af Ukraine.

Næsten 15.000 mennesker er blevet tilbageholdt i Rusland for at have protesteret mod krigen, der brød ud 24. februar.

Det viser tal fra den uafhængige protestovervågningsgruppe OVD-Info.

Menneskerettighedsgruppen Amnesty International opfordrer tirsdag til, at Ovsjannikova straks løslades. Det sker i en pressemeddelelse, hvor Marie Struthers, gruppens direktør i Østeuropa og Centralasien, udtaler sig.

- De russiske myndigheder skal øjeblikkeligt løslade Marina Ovsjannikova, der bliver tilbageholdt efter den modige protest på direkte tv. Ingen skal tilbageholdes for at sige deres mening, siger hun.

/ritzau/