Russisk kampfly var fem meter fra kollision med polsk grænsefly

Et russisk kampfly kom fredag tæt på et polsk overvågningsfly, der patruljerede i internationalt luftrum over EU's ydre grænse ved Rumænien.

Det oplyser Polens grænsemyndigheder ifølge nyhedsbureauet dpa.

Ifølge de polske myndigheder udførte det russiske fly - et kampfly af typen Sukhoi Su-35 - "aggressive og farlige manøvrer".

Tre gange var det inden for fem meters afstand af det polske patruljefly.

I et af tilfældene mistede piloterne på det polske fly midlertidigt kontrollen over en af flyets motorer. Herefter mistede flyet højde.

Piloterne formåede dog at lande flyet sikkert.

Foruden to piloter var der tre grænsevagter om bord på det polske patruljefly, der er et propelfly af typen Let L-410.

Russiske fly er flere gange de seneste måneder kommet tæt på fly fra EU og Nato, der har patruljeret nær Sortehavet.

Fredagens hændelse fandt også sted i luftrummet ved Sortehavet.

