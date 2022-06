Russisk kirkeleder og børnekommissær rammes af britiske sanktioner

Sanktioner rettes mod ansvarlig for tvungne adoptioner af 2000 ukrainske børn, siger britisk minister.

Storbritannien har torsdag indført sanktioner mod den russiske patriark Kirill på grund af den magtfulde præsts "fremtrædende støtte" til Ruslands invasion af Ukraine.

Dette skridt kommer to uger efter, at EU overvejede at indføre sanktioner mod patriarken, men det blev opgivet, da Ungarn modsatte sig beslutningen.

Briterne har også indført sanktioner mod den russiske børnerettighedskommissær, Maria Lvova-Belova, for at have tilladt tvungne adoptioner af omkring 2000 ukrainske børn. Det oplyser den britiske udenrigsminister, Liz Truss.

- I dag går vi efter dem, som har bidraget til og muliggjort præsident Putins krig, som har ført til utallige lidelser for Ukraine - blandt andet tvangsflytninger og adoptioner af børn, siger hun.

- Vi kommer ikke til til at blive trætte af at forsvare frihed og demokrati, og vi vil opretholde presset mod Putin, siger Truss.

/ritzau/Reuters