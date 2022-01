Russisk-ledede soldater er på vej ud af Kasakhstan

Tilbagetrækning af russisk-ledede styrker fra alliance vil være tilendebragt inden for ti dage, hedder det.

Kasakhstans præsident, Kasym-Jomart Tokajev, siger tirsdag, at en del af en russisk-ledet styrke vil begynde at forlade det urohærgede land inden for to døgn.

Tilbagetrækningen vil være tilendebragt inden for ti dage, hedder det.

- Den vigtigste mission for den fredsbevarende CSTO-styrke er blevet gennemført med succes, siger Tokajev. Det er med henvisning til soldater fra Den Kollektive Sikkerhedstraktat Organisation.

- Inden to dage begynder en tilbagetrækning i forskellige faser af bidraget. Det vil ikke tage mere end ti dage at gennemføre den, siger han i en tale til regeringen og parlamentet via video.

CSTO-missionen med mere end 2000 soldater blev indledt, da krisen i Kasakhstan var på sit højeste i sidste uge.

Her kom det til voldsomme kampe mellem regeringsfjendtlige demonstranter og sikkerhedsstyrker. Samtidig skete der plyndringer og hærværk i store dele af storbyen Almaty.

Myndighederne i Kasakhstan har opjusteret antallet af anholdte til omkring 8000.

Landet har omkring 16 millioner indbyggere.

Tokajev synes også at have fået styrket sin position ved at tilkendegive sin støtte til den fungerende premierminister Alikhan Smailov.

Smailov er med enstemmig støtte fra parlamentet i position til at blive permanent regeringsleder.

Uroen voksede øjensynligt ud af en fredelig demonstration mod stigende energipriser.

Myndighederne giver udtryk for, at urolighederne var et kupforsøg, som blev støttet af udenlandske terrorister.

Men under forløbet er der blevet blotlagt dybe stridigheder i selve regeringen. Den tidligere leder af den nationale sikkerhedskomité Karim Masimov blev anholdt lørdag.

Han var tæt på ekspræsident Nursultan Nasarbajev, der styrede landet i 30 år indtil 2019.

Nasarbajev var genstand for demonstranternes vrede. De råbte blandt andet "Ud med den gamle mand" med henvisning til den 81-årige eksleder.

Tokajev siger i en kritik af Nasarbajev tirsdag, at den tidligere leder skabte et "lag af rige mennesker i landet".

