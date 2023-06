Russisk leder: Dnepr kan have normal vandstand igen 16. juni

Vandstanden ved den sydlige strækning af floden Dnepr vender sandsynligvis tilbage til det normale niveau 16. juni efter en stor oversvømmelse forårsaget af en sprængning af den ukrainske Nova Kakhovka-dæmning i denne uge.

Det siger Vladimir Saldo, der leder den russiskkontrollerede del af Kherson-regionen, lørdag.

Sprængningen af dæmningen har oversvømmet byer og landsbyer, fanget indbyggere og fejet hele huse væk på begge sider af Dnepr.

Floden adskiller den ukrainskkontrollerede Kherson-provins fra den sydlige del af regionen, som russiske styrker kontrollerer.

Saldo siger, at vandstanden i ved Nova Kakhovka, byen lige ved dæmningen, nu er faldet med tre meter fra det højeste niveau tirsdag.

- Pumpningen af vand og affaldsindsamling fra gaderne er påbegyndt, siger han.

Han siger også, at næsten 7000 personer nu er blevet evakueret fra de oversvømmede dele af Nova Kakhovka. Blandt dem er 323 børn. 77 personer er blevet indlagt på et hospital, siger han.

Ifølge Saldo indikerer foreløbige beregninger fra den russiske producent af hydroelektricitet RusHydro, at Dnepr-floden vil vende tilbage til sit normale løb under det nu ødelagte Kakhovka-kræftværk 16. juni.

Han beskylder desuden Ukraine for at bombardere midlertidige tilflugtssteder for dem, der er blevet drevet på flugt på grund af oversvømmelsen. Han siger, at en kvinde har mistet livet på grund af angrebene. Saldo har i samme ombæring delt et billede af en ødelagt bygning, som han siger, er et hotel.

Reuters har ikke været i stand til at bekræfte påstanden om bombardementet. Rusland har fremsat lignende beskyldninger de seneste dage.

Ukraine har ikke kommenteret påstanden, men har også beskyldt Rusland for at bombardere og dræbe civile i oversvømmede områder, som Ukraine kontrollerer.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har beskrevet sprængningen som et russisk terrorangreb. Rusland beskylder derimod Ukraine for at være ansvarlig for dæmningens ødelæggelse.

/ritzau/Reuters