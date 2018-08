Russisk mand anholdt i Berlin mistænkt for terrorplaner

En russisk mand er mistænkt for at planlægge et terrorangreb i Tyskland. Onsdag blev han anholdt i Berlin.

En 31-årig russisk mand er onsdag anholdt i Berlin. Han er mistænkt for at planlægge et omfattende bombeangreb rettet mod et ukendt sted i Tyskland.

Politiets eliteenhed stormede mandens lejlighed i den tyske hovedstad i en aktion, der ifølge anklageren er koblet til en anden sag i Frankrig.

Han er mistænkt for at have planlagt et terrorangreb, der skulle rettes mod eller dræbe det størst mulige antal mennesker, har den tyske anklagemyndighed udtalt ifølge AFP.

Den 31-årige russer har angiveligt opbevaret en større mængde farligt sprængstof kaldet TATP i sit hjem i oktober 2016, men politiet fandt ingen tegn på sprængfarligt materiale under anholdelsen onsdag.

Russeren menes desuden at have haft kontakt til en mand ved navn Clement Bauer, som blev anholdt i Frankrig i april 2017.

Sammen er de mistænkt for at have planlagt et angreb i Tyskland. Og Bauer skulle angiveligt også have planlagt et lignende angreb i Frankrig.

