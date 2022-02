Russisk medie: Ukraine har beskudt russisk-støttede oprørere

Ukraines regering har ikke kommenteret påstand om, at landets styrker har beskudt separatister i øst.

Russisk-støttede oprørere i det østlige Ukraine beskylder torsdag ukrainske styrker for at have beskudt dem med mortérgranater.

Det skriver det statskontrollerede russiske medie Ria ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den ukrainske regering har ikke kommenteret meldingen. Påstanden fra oprørerne er ikke blevet bekræftet fra anden side.

Antallet af russiske soldater ved grænsen til Ukraine kendes ikke, men ifølge USA er der tale om over 100.000. Desuden menes yderligere 30.000 soldater at deltage i militærøvelser i Hviderusland i områder tæt på landets grænse til Ukraine, skriver det britiske BBC.

