Russisk militær skyder to droner ned nær Moskva

Ruslands militær har skudt to droner ned over russisk territorium. De havde kurs mod hovedstaden Moskva.

Det siger borgmesteren i byen, Sergej Sobjanin, på beskedtjenesten Telegram, skriver det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

- To angrebsdroner har forsøgt at flyve til byen. Begge blev skudt ned af luftforsvarssystemer, en i Domodedovo-området, en anden i nærheden af Minskoje-motorvejen.

- Der er ingen meldinger om sårede, skriver han.

Domodedovo er en bydel i udkanten af Moskva.

Ifølge Ruslands forsvarsministerium er det Ukraine, der står bag, skriver Tass.

Der har flere gange den seneste tid været meldinger om droner over eller i nærheden af Moskva.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er det mindst tredje gang inden for en uge, at droner har forsøgt at angribe Moskva.

Både søndag og mandag kunne Rusland berette om, at angiveligt ukrainske droner var blevet skudt ned i området.

Mens droner sjældent fløj ind over Rusland i begyndelsen af landets krig mod nabolandet Ukraine, har den type hændelser været langt mere hyppige i år.

Rusland invaderede Ukraine 24. februar sidste år.

30. juli i år advarede Ukraines præsident, Volodomyr Zelenskyj, om, at krigen ville komme til Rusland, skriver AFP.

Målene ville blive Ruslands "symbolske nøglepunkter og militærbaser", lød advarslen fra den ukrainske præsident.

