Russisk militærfly afvist i Østersøen af tysk-britiske fly

Piloter i britiske og tyske kampfly, som er på deres første fælles Nato-flyovervågning i Østersøen, har afvist et russisk fly tæt på Estlands luftrum.

Det russiske fly var et militært optankningsfly, Il-78 Midas. Det reagerede ikke på opkald fra den estiske flykontrol.

Et britisk og et tysk Typhoon-kampfly greb ind.

Britiske piloter er for øjeblikket i gang med fælles overvågningsmissioner sammen med tyske piloter, der er stationeret i Estland.

Briterne er ved at forberede sig på at overtage Nato-missionen fra Tyskland.

Det britiske forsvarsministerium understreger, at det var en "rutinemæssig" operation. Men den finder sted på et tidspunkt, hvor krigen i Ukraine fører til stadigt voksende spændinger mellem Rusland og Vesten.

Tirsdag styrtede en ubemandet amerikansk drone i Sortehavet. Ifølge USA skete det i internationalt luftrum, og at det var to russiske kampfly, der fik dronen til at styrte.

/ritzau/dpa