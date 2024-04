Et mineselskab i Rusland har mandag stoppet forsøget på at få 13 indespærrede minearbejdere op, skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

De har siddet spærret inde i en mine i regionen Amur i den fjernøstlige del af Rusland siden 18. marts.

Redningsfolkene har været nødt til at indstille arbejdet, fordi der er fare for, at det kan udløse nye sammenstyrtninger.

Mineselskabets pressetjeneste skriver, at det ville bringe redningsfolkenes liv i fare, hvis man fortsatte.

/ritzau/