Russisk minister håber på nye sikkerhedsdrøftelser med USA

Den russiske regering håber, at man kan genoptage forhandlinger med USA om sikkerhed i Europa efter en række resultatløse møder i denne uge.

Men det afhænger af, hvordan USA svarer, siger den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov.

Rusland, der har stationeret titusinder af soldater ved grænsen til Ukraine, kræver garantier fra Nato og USA.

De handler blandt om, at Ukraine og andre lande i Ruslands nærhed aldrig må tilslutte sig forsvarsalliancen Nato. Det afvises kategorisk af både USA og dets allierede.

Lavrov siger, at han forventer, at USA i næste uge skriftligt svarer på de forslag, som den russiske regering har lagt frem om sikkerhed i Europa.

Mandag havde den amerikanske regering et møde med Rusland i den schweiziske by Geneve. Forhandlerne var viceudenrigsministre fra begge sider.

Onsdag var der et møde med Nato, inden Rusland og Vesten igen talte sammen torsdag på et møde i Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

Torsdag sagde den russiske viceudenrigsminister Sergej Rjabkov, at hans regering ikke ser nogen grund til at holde flere møder. For Vesten er tydeligvis ikke interesseret i at imødekomme russiske krav. Herunder at Ukraine aldrig må blive medlem af Nato.

/ritzau/Reuters