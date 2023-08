Russisk missil dræbte fem og sårede 37 i byen Tjernihiv

Ukraines indenrigsministerium siger, at Rusland ved et missilangreb på en central plads i byen Tjernihiv lørdag ramte et teater og et universitet, hvorved mindst fem blev dræbt og 37 blev såret.

Præsident Volodymyr Zelenskyj skriver på det sociale medie Telegram, at "et russisk missil ramte selve centrum i byen Tjernihiv, i vores Tjernihiv."

- En plads, det polytekniske universitet, et teater. En almindelig lørdag, forvandlede Rusland til en dag med smerte og tab. Der er døde, der er sårede, skriver den ukrainske præsident fra Sverige.

Han lagde en videooptagelse ud af pladsen, som viste smadrede biler og delvist ødelagte bygninger med hullede tage og knuste vinduer.

Russiske styrker marcherede gennem byen kort efter invasionen den 24. februar 2022. De blev senere drevet ud af byen.

