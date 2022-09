Den russiske forretningsmand Jevgenij Prigozjin siger mandag, at han grundlagde sikkerhedsfirmaet Wagner.

Russisk oligark tæt på Putin indrømmer at stå bag Wagner-gruppe

Den russiske forretningsmand Jevgenij Prigozjin, der er allieret med præsident Vladimir Putin, siger mandag, at han grundlagde Ruslands omstridte militære sikkerhedsfirma Wagner.

Det skriver det statslige nyhedsbureau Ria Novosti i Moskva.

Prigozjin har tidligere afvist at have nogen forbindelse til sikkerhedsfirmaet.

Oligarken, som har tætte forbindelser til Kreml, siger, at han grundlagde gruppen for at sende krigere til Donbas i Ukraine i 2014.

- Fra det øjeblik - den 1. maj 2014 - var en gruppe med patrioter blevet stiftet. Den fik senere navnet BTG Wagner, siger han.

Oligarken bekræfter også, at gruppens soldater har været aktive i Afrika og i Latinamerika.

Wagner-gruppen har været til stede og spillet en rolle i konflikter i afrikanske lande, blandt andet Libyen og Mali.

Private militære selskaber er i princippet forbudt i Rusland. Kreml og den politiske ledelse nægter at have forbindelser til gruppen.

En række store vestlige medier har i de senere år rapporteret, at Wagner-gruppen har uklare forbindelser til det russiske militær og myndigheder.

Den menes at være tæt på det russiske sikkerhedsapparat. Herunder efterretningstjenesten GRU.

Op mod 10.000 personer menes at have været ansat af Wagner-gruppen siden 2014.

Storbritanniens militære efterretningstjeneste sagde for nylig, at Rusland har brugt det private militære sikkerhedsfirma til at forstærke dets fronter i Ukraine.

/ritzau/AFP