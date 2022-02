Russisk parlament giver grønt lys til styrker i Ukraine

Det russiske parlament har stemt for at give præsident Vladimir Putin formel magt til at sende landets væbnede styrker ud af landet.

Det betyder med andre ord, at Putin har fået grønt lys til at sende styrker til Donetsk og Luhansk i det østlige Ukraine.

Rusland har anerkendt de to selvudråbte republikker som selvstændige. Mandag meddelte han, at Rusland agter at sende "fredsbevarende" styrker til områderne.

Det skete, efter at Putin havde anerkendt de to regioner som uafhængige.

Det er Føderationsrådet - det ene kammer i det russiske parlament - som har stemt for, at Putin kan sende styrker afsted.

Formand i kammeret siger, at forventningen er, at styrkerne skal udføre "fredsbevarende opgaver".

Ifølge et parlamentmedlem vil russiske styrker i Donbass-regionen, hvor Luhansk og Donetsk ligger, udelukkende være til stede for at "undgå et stor krig".

Parlamentets grønne lys betyder, at Putin kan beslutte antallet af styrker, hvornår de skal sættes ind, samt hvilke opgaver de skal udføre.

/ritzau/Reuters