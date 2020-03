Russisk parlament vedtager lov: Putin kan blive siddende til 2036

Forfatningsændringerne åbner mulighed for, at præsident Vladimir Putin kan blive siddende frem til 2036.

Underhuset i det russiske parlament har godkendt forfatningsændringer, som tillader, at præsident Vladimir Putin kan genopstille i 2024.

Forfatningsændringerne åbner muligheden for, at Putin kan blive siddende frem til 2036.

Putin har domineret det politiske landskab i Rusland i to årtier. Han har haft fire perioder som præsident og har også været premierminister.

Den nuværende forfatning tillader kun, at landets præsident kan sidde i to perioder.

Det er Ruslands regeringsparti, Forenet Rusland, som har banet vejen for den nye forfatning.

Parlamentsmedlem Valentina Teresjkova fra Putins parti fremsatte tirsdag forslaget om forfatningsændringen. Konkret nulstiller loven Putins antal af præsidentperioder.

Ved afstemningen støttede 383 repræsentanter forfatningsændringerne. 43 undlod at stemme i den tredje og afgørende afstemning. 24 andre parlamentarikere var fraværende.

Kritikere af Putin venter, at landets forfatningsdomstol vil godkende ændringerne, og at de vil blive støttet ved en folkeafstemning i april.

Putin, som i dag er 67 år, vil i 2036 være 83 år.

Putin har ikke selv løftet sløret for, hvad hans plan er efter 2024. Præsidenten har dog tidligere sagt, at han ikke går ind for at have den samme leder over en lang årrække.

Tirsdag eftermiddag reagerede Putin i en tale i det russiske parlament på forslaget om en mulig forfatningsændring.

- I princippet er det en mulighed, men kun på én betingelse: Hvis forfatningsdomstolen kommer med en officiel afgørelse, der siger, at det ikke strider imod forfatningens principper og bestemmelser, sagde han.

Putin varslede i januar store forandringer i russisk politik og af den russiske forfatning. De varslede ændringer blev af kritikere opfattet som et muligt forsøg på at omgå reglerne i forfatningen og sikre sig magten også efter 2024.

/ritzau/Reuters