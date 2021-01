Russisk politi anholder 238 Navalnyj-tilhængere

Store politistyrker er udkommanderet i Ruslands byer for at kunne modgå oppositionspolitikers tilhængere.

Russisk politi anholder 238 personer rundt om i Rusland ved demonstrationer til fordel for den fængslede oppositionsleder Aleksej Navalnyj.

Det oplyser den uafhængige observatørgruppe OVD-Info ifølge Reuters.

Der er udkommanderet store politistyrker i de russiske byer. Betjente er klædt i kampuniformer og er tilsyneladende forberedt på sammenstød ifølge nyhedsbureauet AFP.

Politiet i Moskva har forbudt lørdagens demonstration i hovedstaden til fordel for Navalnyj, der søndag vendte hjem til Rusland efter i månedsvis at have været behandlet i Tyskland mod nervegiften Novitjok.

/ritzau/