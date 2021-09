Russisk politi anholder oppositionsfolk før protest

Russisk politi har fredag anholdt flere aktivister fra oppositionen. Det sker forud for en planlagt protest mod resultatet af valget i sidste weekend.

En række politikere er gået sammen og har klaget over resultatet. De fleste af dem er fra kommunistpartiet. De mener, at de er blevet snydt for valgsejren.

Kommunistpartiet har inviteret vælgerne til at møde de folkevalgte lørdag. Partiet har også opfordret til, at man foretager endnu en gennemgang af valgresultatet.

Partiet siger, at civilklædt politi har omringet dets hovedkontor i den russiske hovedstad fredag. De mener, at det har at gøre med den planlagte protest lørdag.

Det er ikke umiddelbart klart, hvor mange der er blevet anholdt fredag.

Ved en tilsvarende protest mandag blev 30 mennesker anholdt. Det handlede ligeledes om påstået valgsvindel.

Myndighederne i Moskva advarer om, at enhver demonstration, der betragtes som ulovlig, vil blive stoppet af politiet.

Byens borgmester har sagt, at det ikke er tilladt at demonstrere på grund af risikoen for at sprede coronavirus.

Fredag kom det endelige valgresultat. Det viser, at partiet Forenet Rusland har fået 324 af de 450 pladser i det russiske parlament, dumaen.

Partiet støtter præsident Vladimir Putin.

Kommunistpartiet ses af Putins styre som en del af den "systemiske" opposition og er derfor tolereret, skriver nyhedsbureauet Reuters. Partiet har også plads i dumaen.

Derimod har den fremmeste Putin-kritiker, Aleksej Navalnyj, tidligere fået forbud mod at opstille til valg.

Tidligere i år blev han sendt i fængsel og hans organisationer erklæret "ekstremistiske" og dermed forbudt. Flere af hans nærmeste medarbejdere er enten fængslet eller flygtet ud af Rusland.

