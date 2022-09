Russisk politi anholder over 1300 under protester mod krigen

Mere end 1300 personer er det seneste døgn blevet anholdt i Rusland i forbindelse med demonstrationer mod krigen i Ukraine.

Det oplyser den uafhængige overvågningsgruppe OVD-Info.

Demonstrationerne opstod onsdag, efter at præsident Vladimir Putin i en tale annoncerede en mobilisering af landets reservestyrker.

Op mod 300.000 soldater fra reserven skal sendes til Ukraine, lød det.

OVD-Info har indsamlet oplysninger om demonstrationer fra 38 russiske byer.

I hovedstaden Moskva og den næststørste russiske by, Sankt Petersborg, er der blevet anholdt henholdsvis mindst 502 og 524 personer.

- I flere regioner var der forsøg på at arrangere uautoriserede handlinger, der samlede et meget lille antal deltagere, siger Irina Volk, der arbejder i Ruslands indenrigsministerium, ifølge flere russiske nyhedsbureauer.

- De blev alle stoppet. Og de personer, der brød loven, blev tilbageholdt og bragt til politistationer til nærmere efterforskning, siger hun.

Billeder fra flere russiske byer viser kampklædt politi anholde folk.

Den russiske oppositionsgruppe Vesna har opfordret til demonstrationer.

- Tusindvis af russiske mænd - vore fædre, brødre og mænd - bliver kastet i krigens kødkværn. Hvad kommer de til at dø for? Hvad kommer mødre og børn til at græde for, skrev gruppen onsdag i en erklæring.

Putin annoncerede den russiske mobilisering i en tale til nationen onsdag morgen. Det var første gang, at præsidenten talte direkte til russerne, siden invasionen af Ukraine blev indledt den 24. februar.

I den tv-transmitterede tale sagde han blandt andet, at Rusland har "masser af våben til at besvare", hvad han kalder vestlige trusler.

- Hvis vores lands territoriale integritet bliver truet, så vil vi tage alle midler i brug for at beskytte Rusland og vores folk. Jeg bluffer ikke, lød det.

/ritzau/Reuters