Russisk politi: Evakuering af 16 steder i VM-by var øvelse

Tidligere meldinger om bombetrussel blev sent tirsdag aften bortforklaret af russisk politi.

Russisk politi valgte sent tirsdag aften at evakuere 16 lokaliteter i Rostov, der er en af værtsbyerne under VM-slutrunden i fodbold.

Det skete ifølge de russiske myndigheder som led i en øvelse, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Flere restauranter og hoteller blev evakueret, heriblandt Topos Congres-Hotel. Politiet oplyste tidligere på aftenen, at der var mistanke om en bombetrussel mod hotellet.

Ifølge hotellets personale blev alle evakueret fra hotellet, og adskillige politipatruljer og ambulancer blev tilkaldt stedet.

Topos Congres-Hotel er på listen over Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) officielle hoteller under slutrunden.

Ingen af de deltagende hold er dog tjekket ind på hotellet.

Rusland er ifølge Reuters opsat på at bruge slutrunden til at demonstrere landets stabilitet og styrke.

Myndighederne har lovet at arrangere en slutrunde, der er sikker for både de deltagende hold og de mange tusinde fodboldfans, der besøger værtsbyerne.

Den sydlige by Rostov har indtil videre været vært for fire VM-kampe, inklusive tirsdagens kamp mellem Kroatien og Island hvor førstnævnte vandt 2-1.

Den næste kamp i byen vil blive spillet 2. juli.

/ritzau/