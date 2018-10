Russisk politi leder efter medskyldig til Krim-massakre

20 drab på Krim blev udført af en 18-årig studerende, som efterfølgende skød sig selv. Motivet er uklart.

Russisk politi leder efter en mulig medsammensvoren fra onsdagens angreb på Krim, hvor 20 blev dræbt.

Samtidig forsøger myndighederne at få afdækket, hvad der lå til grund for massakren på en teknisk skole, hvor over 50 blev såret.

Angrebet blev udført af en 18-årig studerende, Vyacheslav Roslyakov, på den tekniske skole i byen Kerch. Han skød efterfølgende sig selv.

Hans motiv er uklart.

Lærere og elever på skolen siger, at gerningsmanden var en sky person med få venner.

Men den ledende politiker på Krim, Sergej Aksjonov, siger til russiske nyhedsbureauer, at det er muligt, at en medsammensvoren hjalp Roslyakov.

- Det drejer sig om at finde ud af, hvem der trænede ham til denne forbrydelse. Han handlede alene, men denne kæltring kunne ikke have forberedt dette angreb alene efter min mening, siger han.

Myndighederne formodede først, at der var sket en gaseksplosion på den tekniske skole i Kerch på Krim. Men det blev senere klart, at en hjemmelavet bombe var blevet bragt til sprængning i skolebygningens cafeteria.

En overvågningsvideo viser den 18-årige, som ankommer til skolen med en riffel og åbner ild mod de andre studerende.

De fleste af ofrene er teenagere. Alle ofrene blev dræbt af skud.

Det russiske dagblad Kommersant skriver, at teenageren voksede op i "en ret fattig familie" med en handicappet far. Ifølge avisen er hans mor Jehovas Vidne.

Flere medier har sammenlignet skudmassakren med skyderiet i 1999 på Columbine High School i USA, hvor 13 blev dræbt. Der er rapporter om, at gerningsmanden bar samme T-shirt som Eric Harris, der var en drabsmændene på Columbine.

Aksjonov siger, at over ti af de sårede er i kritisk tilstand.

/ritzau/AFP