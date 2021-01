Russisk politi tager Navalnyj med på station fra lufthavn

Aleksej Navalnyj vil være tilbageholdt af russisk politi, indtil en domstol har taget stilling til hans sag.

Den russiske systemkritiker Aleksej Navalnyj, som blev anholdt, da han landede i Moskvas Sjeremetevo-lufthavn søndag, har nu forladt lufthavnens transitzone og er blevet bragt til en politistation i nærheden.

Det skriver Navalnyjs allierede Ivan Zjdanov på Twitter kort før midnat dansk tid.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den russiske oppositionsleder landede i Moskva søndag aften efter at have været udsat for et giftattentat i Rusland sidste år.

Aleksej Navalnyj blev tilbageholdt af russisk politi umiddelbart efter ankomsten til lufthavnen.

- Han (Navalnyj, red.) har været på listen over eftersøgte personer siden 29.

december 2020 for gentagne overtrædelser af betingelserne i sin betingede dom, skrev Ruslands føderale fængselsmyndighed ifølge det russiske nyhedsbureau Tass efter anholdelsen.

Det blev tilføjet, at Navalnyj vil være tilbageholdt, indtil en domstol har taget stilling til hans sag.

De russiske myndigheder havde på forhånd advaret Navalnyj om, at han ville blive anholdt, når og hvis han vendte tilbage til Rusland.

Det skyldes blandt andet, at han skulle have forbrudt sig mod betingelserne i en betinget dom for underslæb.

Han har hele tiden fastholdt sin uskyld i sagen og hævder, at den var politisk motiveret.

Aleksej Navalnyj har opholdt sig i Tyskland, efter at han sidste år blev udsat for et angreb med nervegiften Novitjok.

Navalnyj blev syg om bord på et fly fra Sibirien til Moskva sidste sommer. Senere viste det sig, at han var blevet forgiftet med den særdeles potente nervegift, der blev udviklet under sovjetstyret.

Det russiske styre har hidtil afvist alle beskyldninger om at skulle stå bag attentatforsøget.

/ritzau/