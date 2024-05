Russisk politi tilbageholder 20 for angreb mod spillested

Flere end 20 personer er blevet tilbageholdt i forbindelse med angrebet på det russiske spillested Krokus City Hall, hvor mindst 140 mennesker mistede livet 22. marts.

Det fortæller Aleksandr Bortnikov, som er administrerende direktør for den russiske efterretningstjeneste FSB, ifølge nyhedsbureauet Tass fredag morgen.

Tass er ejet af den russiske stat og bruges ofte som et talerør af den russiske regering og de russiske myndigheder.

- Vi er stadig ved at snævre os ind på den gruppe af personer, som har været involveret i denne grusomhed. Flere end 20 personer er allerede blevet anholdt.

- Det inkluderer både gerningsmænd og personer, som har stået dem bi, siger Bortnikov.

Krokus City Hall ligger i byen Krasnogorsk, som ligger godt 15 kilometer nordvest for det centrale Moskva, som er Ruslands hovedstad.

Den afghanske gren af den væbnede bevægelse Islamisk Stat har hævdet at stå bag angrebet.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har dog antydet, at angrebet har forbindelse til den ukrainske regering. De to lande ligger i krig, efter at Rusland invaderede Ukraine i februar 2022.

/ritzau/