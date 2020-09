Russisk politiker har lagt foto ud fra sin hospitalsseng

Den russiske oppositionspolitiker har lagt et foto ud på Instagram, hvor han sidder op i sengen.

Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj har lagt et foto ud på Instagram, hvor han sidder op i sengen.

Han siger, at han nu er i stand til at trække vejret selv uden at få ilt. Navalnyj er indlagt på et hospital i Berlin efter at være blevet udsat for nervegiften Novitsjok.

- Han er for øjeblikket i gang med bevægelsesøvelser og er i stand til at forlade sin seng i korte perioder, hed det mandag i en erklæring fra hospitalet Charité.

Den tyske regering oplyste mandag, at laboratorier i Sverige og Frankrig har bekræftet et tysk militærhospitals oplysning om, at det er nervegiften Novitsjok, der er brugt mod Navalnyj.

Dermed bør Ruslands kritik af Tyskland høre op i denne sag, siger den tyske udenrigsminister, Heiko Maas.

- Vi regner ikke med, at budbringeren af de dårlige nyheder - nemlig os - vil blive kritiseret længere, siger han på et pressemøde i Berlin.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, har bedt om en god forklaring fra den russiske regering, som tilbageviser enhver skyld.

Fra Rusland lyder det, at den tyske regering må fremlægge beviser.

/ritzau/dpa