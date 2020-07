Russisk sikkerhedstjeneste forhindrede angreb i Moskva

Mistænkt åbnede ild mod sikkerhedsfolk i forstad til Moskva. Han blev derefter skudt og dræbt.

Ruslands Føderale Sikkerhedstjeneste, FSB, siger mandag, at den har forhindret et planlagt militant angreb i Moskva og dræbt den mand, som ville udføre det. Det rapporterer russiske nyhedsbureauer.

FSB siger, at den mistænkte havde åbnet ild mod sikkerhedsfolk på et menneskefyldt sted i en forstad til den russiske hovedstad. Det skete, da sikkerhedsfolkene ville anholde ham.

Sikkerhedsfolk åbnede derefter ild, og manden blev skudt og dræbt. Myndighederne siger ifølge Tass, at manden havde planlagt et "masseskyderi".

Episoden fandt sted i Moskva-forstaden Khimki.

- FSB, Indenrigsministeriet og Efterforskningskomitéen afsluttede en terrorgruppes operation. Gruppen havde planlagt et terrorangreb mod et stort møde i Moskva, skriver FSB's pressekontor.

Den mistænkte anvendte et automatvåben mod sikkerhedsfolk, siger myndighederne,

- Der blev fundet et AK-47-automatgevær samt tre fyldte magasiner. Desuden blev der fundet to F-1-granater og en RGD-granat, hedder det.

FSB oplyser videre ifølge Tass, at den "identificerede kriminelle var statsborger fra et centralasiatisk land". Han havde ifølge myndighederne lejet en lejlighed i Moskva.

Mandens bror er også blevet tilbageholdt i Moskva.

Den mand, der skød mod sikkerhedsfolkene, skulle ifølge Tass have haft planer om at tage til Syrien for at slutte sig til en militant gruppe der.

/ritzau/Reuters