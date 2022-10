Russisk skib ramt af droneangreb mod Krims største by

Havnen i Krim-halvøen største by, Sevastopol, var ifølge russiske myndigheder mål for en række droneangreb lørdag morgen.

I første omgang lød det, at alle droner blev skudt ned og angrebet afværget.

Men lørdag eftermiddag oplyser det russiske forsvarsministerium, at et af Ruslands skibe i havnen er blevet ødelagt i angrebet. Det skriver AFP.

Samtidig lyder det fra ministeriet, at Ukraine stod bag angrebet med hjælp fra Storbritannien.

Det er uvist, hvor store skader der er sket.

Tidligere på morgenen meddelte den prorussiske guvernør for Sevastopol, Mikhail Rasvosjajev, at angrebet var afværget.

- I dag (lørdag, red.) klokken 04.30 og i flere timer afviste forskellige luftforsvarssystemer i Sevastopol droneangreb, skrev han på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Alle droner er blevet skudt ned, lød det.

Oplysninger om angrebet er ikke kommenteret eller bekræftet fra anden side.

Dog har videoer, der viser havneområdet i Sevastopol, været delt på sociale medier. Her ligner det, at der sker eksplosioner. Det er dog uvist, om der er tale om en drone, der bliver skudt ned, eller et fuldbyrdet angreb.

Mikhail Rasvosjajev kalder ifølge nyhedsbureauet AFP angrebet for det "mest massive", siden Rusland indledte sin invasion i Ukraine.

Særligt fartøjer i havnen var angiveligt det planlagte mål for angrebet. Ifølge de russiske myndigheder var skibene en del af korneksporten.

Rusland har en stor flådebase i Sevastopol. Landet annekterede i 2014 Krim og hævder i dag, at det er en del af russisk territorium. Det anerkender kun et meget lille antal lande.

Det er ikke første gang, at der har været meldinger om angrebsforsøg på den annekterede Krim-halvø.

Torsdag oplyste de prorussiske myndigheder på halvøen, at et kraftværk i Balaklava havde været mål for et droneangreb.

Kraftværket blev ikke alvorligt beskadiget, lød det umiddelbart efter angrebet.

- Transformatoren blev ramt minimalt. Der var ingen ofre, skrev guvernør Mikhail Rasvosjajev via Telegram.

Rasvosjajev meddelte samtidig, at "elforsyningen ikke er truet", og at angrebet ikke påvirkede elforsyningen til Sevastopol og den øvrige del af halvøen.

Rusland har den seneste tid brugt droner til at angribe Ukraines energianlæg.

En lang række kraftværker er blevet ramt. Der er meldinger om, at det har reduceret elproduktionen i Ukraine med 30 procent.

/ritzau/