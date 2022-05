Russisk soldat idømmes livstid af ukrainsk domstol

En 21-årig russer er dømt for drab på en 62-årig mand i den første dom for krigsforbrydelser i Ukraine-krigen.

En ukrainsk domstol idømmer en russisk soldat livstid for at have dræbt en ubevæbnet civil.

Det er den første dom for krigsforbrydelser under krigen i Ukraine. Rusland invaderede nabolandet 24. februar.

Den 21-årige russiske soldat Vadima Sjisjimarin er blevet dømt for drabet på en 62-årig mand.

Drabet skete i den nordøstlige ukrainske landsby Chupakhivka 28. februar, efter at Sjisjimarin var blevet beordret til at skyde den 62-årige mand fra en bil.

Dommeren Serhiy Agafonov sagde, at Sjisjimarin affyrede flere skud med automatvåben, som ramte offeret i hovedet.

Fordi den begåede forbrydelse er en forbrydelse mod "fred, sikkerhed, humanitet" samt international ret, så dommeren ingen mulighed for en kortere straf.

Den 21-årige russer overværede domsafsigelsen fra et glasbur i retslokalet. Han var iført en blå og grå hættetrøje, da dommen blev afsagt. Det meste af tiden stod han med hovedet foroverbøjet, mens han lyttede til en oversætter.

18. maj erkendte Vadima Sjisjimarin sig skyldig i alle anklager. Retssagen foregik i Kyiv, den ukrainske hovedstad.

Under retssagen sagde anklagerne, at Sjisjimarins og fire andre soldater stjal en bil, da deres konvoj kom under angreb.

Da de herefter mødte den 62-årige mand, blev han dræbt, så han ikke kunne angive dem, skriver nyhedsbureauet AFP.

I starten af maj oplyste de ukrainske myndigheder, at den 21-årige soldat var blevet anholdt. Han har tidligere udtalt, at han tog til Ukraine for at kæmpe, fordi han ville "støtte sin mor økonomisk".

Rusland har nægtet involvering i krigsforbrydelser, ligesom landet heller ikke mener, at civile er mål for deres handlinger.

Retssagen har stor symbolsk betydning for Ukraine, som siger, at landet har identificeret mere end 10.000 mulige krigsforbrydelser begået af russerne siden krigens start.

/ritzau/Reuters