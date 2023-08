Russiske medier: Prigozjin kan være død i flystyrt

Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin er muligvis omkommet i et flystyrt.

Det skriver russiske nyhedsbureauer onsdag aften dansk tid.

Russiske luftfartsmyndigheder har ifølge Tass oplyst, at Prigozjin var på passagerlisten for et fly, der er styrtet ned nord for Moskva.

Han er en af i alt ti omkomne, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er ikke officielt bekræftet, at 62-årige Prigozjin befandt sig på flyet.

Jevgenij Prigozjin er chef for den private russiske hær Wagner-gruppen.

Wagner-gruppen stod i slutningen af juni bag et kortvarigt oprør mod Ruslands militære topledelse. Oprøret endte med, at der blev indgået en aftale, der blandt andet betød, at Prigozjin skulle rykke til Belarus.

/ritzau/