Russisk topgeneral beder Wagner-soldater om at droppe oprør

Midt en strid mellem Wagner-gruppen og Ruslands regering har en højtstående russisk general bedt lejesoldaterne fra privathæren om at droppe modstanden og vende tilbage sine baser.

General Sergej Surovikin skriver på beskedtjenesten, at han opfordrer Wagner-soldaterne til "at stoppe", inden "det er for sent".

- Fjenden venter bare på, at den politiske situation internt i vores land forværres.

- Det er nødvendigt og påkrævet at efterleve viljen og befalingerne fra den populært valgte præsident af Den Russiske Føderation (Vladimir Putin, red.), skriver han på beskedtjenesten Telegram.

Fredag aften beskyldte russiske myndigheder lederen af Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, for at være i gang med at organisere et bevæbnet mytteri.

Det kom desuden frem, at den russiske efterretningstjeneste FSB åbner en kriminalsag mod Prigozjin for at opfordre til det væbnede mytteri.

Det skete, mens Prigozjin beskyldte den russiske militærledelse for at have beordret angreb på soldater fra hans Wagner-gruppe.

En profil på Telegram, som er tæt forbundet med Wagner-gruppen, delte fredag en video af det, som efter sigende skulle være stedet, hvor et russisk missil var slået ned.

- Et missilangreb er slået ned i Wagner-gruppens lejr. Der er mange ofre. Ifølge øjenvidner kom angrebet bagfra, og det betyder, at det blev leveret af det russiske forsvarsministerium, lyder det i beskrivelsen af videoen.

Konflikten mellem den russiske regering og Wagner-gruppen har længe været under opsejling.

Prigozjin har i flere tilfælde åbent kritiseret den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, og Ruslands hærchef, Valerij Gerasimov, for at være uegnede til deres roller.

