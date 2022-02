Russisk trussel får Ukraine til at indføre nødretstilstand

Ukraines parlament har onsdag aften dansk tid stemt for at indføre nødretstilstand i landet.

Efter planen gælder det fra torsdag og 30 dage frem.

Det gælder hele landet - undtagen regionerne Donetsk og Luhansk. Det er udbryderrepublikker i det østlige Ukraine. Her har en nødretstilstand været i stand siden 2014.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, foreslog nødretstilstanden tidligere onsdag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Beslutningen betyder, at Ukraine blandt andet kan indføre restriktioner på bevægelsesfriheden og kræve tjek af personlige dokumenter.

Det giver også myndigheder mulighed for at indføre udgangsforbud og forbyde store forsamlinger eller strejker.

Årsagen til tiltaget er Ruslands handlinger.

Rusland har blandt andet anerkendt Donetsk og Luhansk som selvstændige. Derudover har Rusland varslet, at man agter at sende "fredsbevarende" styrker til de to regioner.

Der er endnu ikke officielt meldinger om russiske styrker i de to områder.

Pro-russiske separatister har siden 2014 kontrolleret dele af områderne. Det er efter ønske fra dem, at Rusland har valgt at anerkende regionerne som selvstændige.

Rusland har anerkendt regionerne i deres helhed som selvstændige. Ikke blot de dele, som separatisterne kontrollerer. De menes at kontrollere omkring en tredjedel af områderne.

Men ifølge Rusland og landets præsident, Vladimir Putin, er det altså områderne i deres helhed, som bør anses som uafhængige republikker styret af pro-russiske separatister.

Rusland menes at have over 100.000 soldater ved grænserne til Ukraine. Frygten går på, at Rusland gør klar til en invasion af Ukraine.

Tidligere onsdag gav Ukraine ordre til militært personel i reserven i alderen 18-60 år om at melde sig hos militæret. Det kan omfatte 250.000 personer i reserven. Derudover har parlamentet givet civile ret til at bære våben.

De russiske træk har mødt fordømmelse i Vesten. Blandt andet har EU, USA og Storbritannien indført sanktioner mod Rusland som følge af handlingerne.

Sanktionerne er blandt andet målrettet økonomiske institutioner og personer i den russiske elite. EU's sanktioner rammer blandt andre Ruslands forsvarsminister og Putins stabschef.

Onsdag har USA oplyst, at landet også vil indføre sanktioner mod selskabet Nord Stream 2 AG og dets ledende medarbejdere.

Selskabet står bag gasrørledningen Nord Stream 2. Den skal efter planen transportere gas fra Rusland til Europa.

Tidligere har Tyskland meddelt, at man som følge af de russiske handlinger har bremset godkendelsen af det storstilede projekt.

/ritzau/Reuters