Russiske angreb i Ukraine fordømmes af USA og EU-lande

De missilangreb, der mandag har ramt hovedstaden Kyiv og en række andre byer i Ukraine, møder fordømmelse fra USA og flere andre lande.

- Disse angreb dræbte og sårede civile og ødelagde mål, der ikke har militære formål, siger USA's præsident, Joe Biden.

- De viser endnu en gang den grænseløse brutalitet ved Putins ulovlige krig mod det ukrainske folk, siger han i en udtalelse.

EU's udenrigschef, Josep Borrell, erklærer sig "dybt chokeret" over angrebene, der har ramt civile.

- Sådanne handlinger hører ikke hjemme i det 21. århundrede. Jeg fordømmer dem på det kraftigste, skriver han på Twitter.

Han tilføjer, at yderligere militær støtte er på vej fra EU til Ukraine.

EU-præsident Charles Michel mener, at missilangrebene "viser Kremls desperation". EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, betegner angrebene som "grusomme".

- Rusland har endnu en gang vist verden, hvad landet står for - det er terror og brutalitet. De ansvarlige skal stilles til regnskab, siger hun i en udtalelse.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har i lighed med flere andre vestlige ledere talt med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj. Macron har udtrykt sin "dybe bekymring" over angrebene, meddeler Macrons stab.

- Ruslands overlagte angreb over hele Ukraines territorium og mod civile er en grundlæggende ændring af denne krigs karakter, siger Macron ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han tilføjer, at han vil indkalde sine diplomatiske og militære rådgivere for at drøfte angrebene og de civile ofre.

Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, har sagt til Zelenskyj, at både Tyskland og de øvrige G7-lande bakker op om Ukraine.

- Tyskland vil gøre alt i sin magt for at mobilisere yderligere støtte. Især for at hjælpe til med at reparere og genoprette ødelagt infrastruktur, siger Scholz' talsmand ifølge nyhedsbureauet TT.

Polens udenrigsminister, Zbigniew Rau, skriver på Twitter, at Rusland har begået "en barbarisk handling og en krigsforbrydelse" ved at bombe byer og civile.

- Rusland kan ikke vinde denne krig. Vi står bag jer, Ukraine, skriver han.

/ritzau/