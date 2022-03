Russiske anklagere vil have oppositionsleder fængslet i 13 år

Den russiske anklagemyndighed tager skridt til at få idømt den fængslede Kreml-kritiker Aleksej Navalnyj en ny dom på yderligere 13 års fængsel. Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass tirsdag.

Anklagemyndigheden vil have Navalnyj dømt for "bedrageri og foragt for retten. Han afsoner for øjeblikket en dom på to og et halvt års fængsel i en fangelejr øst for Moskva for at have forsømt at melde sig hos myndighederne i forbindelse med en betinget fængselsdom.

En straf, som han fik ved en retssag, som han selv kalder en iscenesat politisk motiveret proces, som skulle tvinge ham væk fra den politiske scene.

Den fængslede russiske oppositionsleder er blevet opført på myndighedernes liste over terrorister og ekstremister. Det samme gælder en række af Navalnyjs rådgivere i hans antikorruptionsbevægelse FBK.

FBK er blevet opført på en liste over ekstremistiske organisationer, og Navalnyj sidestilles med højreekstreme nationalister og udenlandske terrororganisationer som Islamisk Stat (IS).

Navalnyj beskylder den russiske ledelse omkring præsident Vladimir Putin for at stå bag en forgiftning af ham.

Oppositionslederen blev fængslet for godt et år siden. Han blev anholdt, da han vendte tilbage til Rusland efter et ophold i Berlin. Her var han blevet behandlet efter at have overlevet en forgiftning.

De tyske læger og laboratorier i Frankrig og Sverige konstaterede, at han var forgiftet med stoffet Novichok.

En medarbejder på den statslige, russiske tv-kanal Channel One afbrød mandag kanalens primære nyhedsudsendelse med en opsigtsvækkende protest mod Putins invasion af Ukraine.

Marina Ovsjannikova, som er redaktør på Channel One gik ind i studiet mandag aften og stillede sig bag værten, mens hun råbte "Stop krigen. Nej til krig".

Hun nævnte Navalnyj under sin aktion, hvor hun i en video udtrykker skam over at have arbejdet for den statslige propaganda.

- Vi var tavse i 2014, da dette lige var begyndt, siger hun med henvisning til Ruslands annektering af den ukrainske halvø Krim.

- Vi gik heller ikke ud og protesterede, da Kreml forgiftede Navalnyj.

I videoen kalder Marina Ovsjannikova præsident Vladimir Putins styre for et "umenneskeligt regime".

/ritzau/Reuters