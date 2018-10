Russiske cyberangreb

USA, Holland, Storbritannien og Canada anklager Rusland for en række cyberangreb med relation til deres lande og internationale organisationer. Det gælder blandt andet:

* Forsøg på at hacke sig ind i OPCW i den hollandske hovedstad, Haag, der skal stoppe kemiske våben

* Cyberangreb mod Det Demokratiske Parti i USA

* Det amerikanske atomenergiselskab Westinghouse

* Wada, det internationale agentur til bekæmpelse af doping, der har hovedkvarter i Canada

* Cyberangreb mod det amerikanske agentur mod doping

* Fifa, det internationale fodboldforbund

* Den Internationale Olympiske Komite

* De Olympiske Lege i Rio i 2016. Her blev der stjålet data på atleter. Nogle af disse data blev senere offentliggjort under påskud af at komme fra aktivister, der kaldte sig "Fancy Bears Hack Team"

Kilder; AFP, Reuters

/ritzau/