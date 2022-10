Russiske dykkere sendes ned for at tjekke skader på bro

Russiske dykkere skal i løbet af søndagen undersøge de skader, som en kraftig eksplosion har påført den vigtige vej- og jernbanebro mellem Krim og det sydlige Rusland.

Det bekræfter den russiske regering.

Kertjbroen, der er et symbol på den russiske annektering af den ukrainske halvø, er en vigtig forsyningsrute for den russiske hær til krigen i Ukraine.

Det er fortsat uvist, hvad der udløste den store eksplosion.

Selv om det officielle Ukraine godter sig over eksplosionen, så har ingen taget ansvar for den.

Rusland har også undladt at give nogen skylden.

Billeder og videoer fra broen viser, at halvdelen af en vejsektion ude på den 19 kilometer lange bro kollapsede

Ruslands vicepremierminister Marat Khusnullin siger, at dykkerne er gået i gang fra morgenstunden med at undersøge skader på broen. Og inden dagen er omme, ventes en detaljeret gennemgang af situationen over vandlinjen.

- Situationen er til at håndtere. Den er ubehagelig men ikke fatal, siger Krims guvernør, Sergej Aksjonov.

- Følelser er sat i gang, og der er en sund lyst til hævn, bedyrer han.

Fjerntog med passagerer og gods passerer Kertjbroen efter planen, lyder det fra transportministeriet i Moskva. Men den lokale trafik genoptages først søndag aften, hedder det ifølge det russiske nyhedsbureauet Tass.

/ritzau/