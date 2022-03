Russiske forskere kalder Rusland slyngelstat i brev til Putin

Med risiko for at blive straffet fordømmer tusindvis af russiske videnskabsfolk Ruslands krig i Ukraine.

Næsten 7000 russiske forskere og akademikere kritiserer i et åbent brev til præsident Vladimir Putin det russiske militærs angreb på Ukraine.

- Vi, russiske forskere og forskningsjournalister, protesterer kraftigt mod den militære invasion af Ukraine, som er indledt af russiske styrker. Vi er overbeviste om, at ingen geopolitiske interesser kan retfærdiggøre død og blodsudgydelse, står der i brevet.

De tusindvis af personer, som har underskrevet brevet, kan risikere at blive få en bøde eller blive sendt i fængsel. Det russiske parlament har de seneste år vedtaget love, der muliggør retsforfølgelse af personer, som kritiserer regeringen.

Ydermere vedtog parlamentet denne uge et lovforslag, der vil skærpe straffen for at udtrykke sig kritisk om krigen i Ukraine.

Globalt er Ruslands beslutning om at indlede en krig i nabolandet blevet kraftigt fordømt, og invasionen har påvirket en række videnskabelige samarbejder.

Deriblandt en mission mellem Rusland og Europa om i fællesskab at lande en rover på Mars.

Ifølge Det Europæiske Rumfartsagentur (ESA) er det "usandsynligt", at missionen om at sende et russisk rumfartøj til Mars for at lande en rover vil blive indledt i år som planlagt.

- Humanistiske værdier er grundlaget, som videnskaben er bygget på. De mange år, der er brugt på at styrke Ruslands omdømme som et førende centrum for matematik, er blevet fuldstændig ødelagt, hedder det i brevet fra forskerne.

Det påpeges i brevet, at en international kongres for matematikere, som Rusland var udpeget som vært for i juli, er blevet aflyst som følge af invasionen.

Underskriverne betegner også Rusland som "den militære aggressor og følgelig en slyngelstat".

De giver også udtryk for, at krigen rammer Ruslands status på det videnskabelige område.

At blive en stor videnskabelig nation "kan ikke opnås under de nuværende forhold, når livet for vores nærmeste kolleger - matematikere i Ukraine - er i fare på grund af den russiske hær".

/ritzau/AFP