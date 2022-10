Russiske håndværkere genopbygger sønderbombede Mariupol

Det russiske forsvarsministeriums militærhåndværkere har færdiggjort arbejdet med at bygge tre lejlighedskomplekser i den ukrainske by Mariupol, som er besat af Rusland.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Det er ikke mange måneder siden, at Mariupol dagligt fyldte i historien om den russiske invasion af Ukraine.

Russernes bomber havde noget nær tilintetgjort byen, mens de sidste dele af det ukrainske forsvar havde barrikaderet sig i stålværket Azovstal. De blev til sidst taget til fange og kørt til fangelejre i russiskbesatte områder af Ukraine.

I slutningen af maj kom byen under russisk kontrol, og blev sammen med resten af Donetsk-regionen og tre andre ukrainske regioner i slutningen af september formelt annekteret af Rusland.

Og nu er Rusland øjensynligt i gang med at genopbygge byen.

Nyheden om de tre nye lejlighedsbygninger kommer fra det russiske forsvarsministerium.

- Det russiske forsvarsministeriums militærhåndværkere færdiggjorde anlæggelsen af yderligere tre højhuse med 250 lejligheder i byen Mariupol i Folkerepublikken Donetsk, skriver ministeriet.

- Ruslands viceforsvarsminister Timur Ivanov holdt opsyn med arbejdet under hans besøg.

Ifølge ministeriet er der indtil videre blevet bygget i alt seks lejlighedskomplekser. Om en måneds tid forventes fire flere at stå klar, mens to står til at blive færdiggjort i december.

I alt 2500 håndværkere har været sat til opgaven med at bygge de i alt 12 bygninger, som står til at skulle rumme 1011 lejligheder. Ministeriet oplyser også, at håndværkere er begyndt at bygge børnehaver og skoler i det samme område, som bygningerne ligger.

Mariupol har under krigen i Ukraine været genstand for nogle af de hårdeste kampe.

16. marts blev et stort teater centralt i byen ramt af bomber, hvor adskillige civile mistede livet. Teatret blev stort set jævnet med jorden, og Ukraine og Rusland har siden beskyldt hinanden for at stå bag angrebet.

/ritzau/