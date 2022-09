Både inden og uden for Ruslands grænser vokser russernes utilfredshed med Vladimir Putins krig i Ukraine. ’Ivan’ har kæmpet for Ukraines frihed siden invasionens begyndelse

”Ja. Jeg er tilbage i Ukraine, og nu bliver jeg her, indtil vi sejrer.”

Sådan lyder det over en skrattende forbindelse, da der kommer hul igennem til 44-årige ’Ivan’, der befinder sig et uspecificeret sted i Ukraine. Som frivillig kæmper han for ukrainernes frihed, men selv er han født i det nuværende Rusland og opvokset i både Sovjetunionen og Den Russiske Føderation.