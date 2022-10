Russiske missilangreb efterlader dele af Kyiv uden strøm

En række eksplosioner rystede mandag morgen den ukrainske hovedstad, Kyiv, oplyser øjenvidner i byen til nyhedsbureauet Reuters.

Byens borgmester siger, at dele af hovedstaden er uden elektricitet efter de russiske angreb.

Der blev samtidig meldt om russiske missilangreb i det nordlige, østlige og centrale Ukraine ifølge Reuters.

Ukraines militær siger ifølge AFP, at over 50 missiler blev sendt ind over landet af russerne.

Rusland har optrappet missilangreb mod Ukraine i de seneste uger, efter at den russiske sikkerhedstjeneste FSB har givet Ukraine skylden for en eksplosion, som delvist ødelagde Krim-broen.

Øjenvidner siger, at mindst ti eksplosioner rystede Kyiv. Strømforsyningen og mobiltelefonnetværk blev ødelagt i dele af byen.

I byen Kharkiv siger borgmesteren, Ihor Terekhov, at to missilangreb blev rettet mod "en vigtig facilitet for byens infrastruktur". Der blev også meldt om angreb i byerne Zaporizjzja og Tjerkasy.

- Russiske tabere fortsætter med at føre krig mod civile faciliteter, siger Andrij Jermak, som er stabschef for præsident Volodymyr Zelenskyj på sociale medier.

Zelenskyj siger, at de ukrainske styrker har slået en voldsom russisk offensiv tilbage i Donetsk-regionen.

Ordene faldt i en tale fra Zelenskyj sent søndag. Han nævnte ikke, præcist hvor angrebet fandt sted, men blot at det var en ukrainsk bataljon fra den vestukrainske by Tjop.

De hårdeste kampe mellem Ukraine og Rusland i Donetsk-regionen foregår for tiden i byerne Bakhmut og Avdijivka.

Donetsk er en af de fire regioner, som Rusland annekterede i september.

Sammen med Luhansk-regionen udgør Donetsk området, som kaldes Donbas.

