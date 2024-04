Russiske missiler slår ned og dræber tre i ukrainsk havneby

Et russisk missilangreb i den ukrainske havneby Odesa har natten til onsdag dræbt tre personer og såret yderligere tre.

Det oplyser Oleh Kiper, som er guvernør for den omkringliggende region af samme navn, på beskedtjenesten Telegram. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kiper skriver på Telegram, at angrebet desuden gjorde skade på civil infrastruktur i byen.

Han præciserer ikke, hvilken infrastruktur der er tale om, men Odesa huser blandt andet Ukraines største havn, som Rusland også tidligere har forsøgt at ødelægge.

Artiklen fortsætter under annoncen

Byen er et hyppigt mål for russiske angreb.

Mandag slog et russisk missil ned på en uddannelsesinstitution i byen. Her mistede fem mennesker livet.

Rusland og Ukraine har været i krig i det østlige Ukraine siden 2014.

Men 24. februar 2022 spredte krigen sig til resten af landet, da Ruslands præsident, Vladimir Putin, iværksatte en fuldskala-invasion af landet.

Det skete under påskud af, at Ukraine blev regeret af en nazistisk militærjunta, og at etniske russere i visse dele af landet var ofre for et folkedrab.

Siden har Rusland annekteret fire ukrainske regioner i folkeafstemninger, som er blevet kaldt ulovlige og ugyldige af det internationale samfund.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det drejer sig om Luhansk og Donetsk, som siden 2014 delvist har været under prorussiske separatiststyrkers kontrol, samt Kherson og Zaporizjzja, som begge ligger langs floden Dnepr.

Her har russisk-indsatte embedsmænd udstedt russiske pas til regionernes indbyggere og forsøgt at indføre den russiske rubel som officiel møntfod.

Ifølge den amerikanske tænketank Rådet for Udenlandske Relationer (CFR) kontrollerer russiske styrker cirka 18 procent af det, som internationalt er anerkendt som ukrainsk territorium.

Ved krigens toårsdag var antallet af dræbte civile i Ukraine flere end 10.000, mens flere end 20.000 vurderedes at være blevet såret i kamphandlingerne. Det viser tal fra FN.

/ritzau/