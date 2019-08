Russiske prøver viser radioaktivitet efter voldsom ulykke

Fem blev dræbt i russisk eksplosionsulykke tidligere i august. De præcise omstændigheder kendes fortsat ikke.

Der er fundet radioaktive isotoper fra tre forskellige grundstoffer efter en eksplosionsulykke i Rusland tidligere i august.

Det oplyser det russiske statslige vejragentur ifølge det russiske nyhedsbureau Interfax. Prøver viser isotoper fra grundstofferne strontium, barium og lanthan.

Ruslands statslige atomagentur har tidligere oplyst, at fem af dets ansatte mistede livet i den voldsomme ulykke 8. august. Det skete ved et militært område i havet ud for det nordlige Rusland.

En eksplosion blæste de ansatte ud i vandet under en test af en raketmotor.

Ulykkens nærmere omstændigheder kendes dog fortsat ikke.

/ritzau/Reuters