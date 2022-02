Russiske skibe udelukkes fra britiske havne

Jeppe Kofod har på et møde for EU's udenrigsministre foreslået, at russiske skibe udelukkes fra EU-havne.

Mandag har Storbritannien bedt landets havne om at blokere for alle fartøjer, der sejler under russisk flag, eller som menes at være registreret, ejet eller kontrolleret af personer med tilknytning til Rusland.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den britiske transportminister, Grant Shapps, har sendt et brev til britiske havne, hvori der står, at mere detaljerede sanktioner mod russisk skibsfart er i gang med at blive udarbejdet.

- Den maritime sektor er fundamental for international handel, og vi må gøre vores for at begrænse Ruslands økonomiske interesser og stille den russiske regering til ansvar, lyder det i brevet, som ministeren har delt på Twitter.

I en skriftlig udtalelse siger Danmarks Udenrigsministerium, at Danmark aktivt arbejder for, at EU tager en samlet beslutning om at lukke sine havne for russiske fartøjer.

Ifølge ministeriet har udenrigsminister Jeppe Kofod (S) taget det op, da EU's udenrigsministre holdt møde søndag aften.

- Vi har allerede besluttet at lukke de danske luftrum for russiske fly. Samtidig er vi åbne for at se på nye tiltag i samspil med vores europæiske partnere, lyder det i en skriftlig udtalelse fra Udenrigsministeriet.

Branchemediet Shippingwatch skriver desuden, at Mærsk overvejer at suspendere for booking af nye transporter til og fra Rusland.

Af en kundeopdatering fra Mærsk mandag fremgår det, at Mærsk holder øje med og forbereder sig på at efterleve sanktioner mod Rusland.

- Vores forberedelser inkluderer mulig suspension af Mærsk-bookinger til og fra Rusland til vands og til lands, lyder det.

Mærsk skriver desuden, at selskabet gør sit yderste for at sikre sig, at gods, der er undervejs, kommer til dets destination.

- Vores ansattes sikkerhed og velbefindende er fortsat en topprioritet, og vi fortsætter med at lave planer, så alle påvirkede ansatte og deres familier får den støtte, de har brug for, lyder det.

/ritzau/