To russiske soldater dømt for krigsforbrydelser i Ukraine

To russiske soldater er ved en ukrainsk domstol tirsdag blevet idømt fængsel i hver 11 år og seks måneder.

De har erklæret sig skyldige i at affyre granater mod ukrainske landsbyer i det østlige Ukraine.

Det er den anden dom for krigsforbrydelser, der er afsagt ved en domstol i Ukraine, siden Rusland invaderede landet 24. februar.

De to soldater, Aleksander Bobikin og Aleksander Ivanov, lyttede med bag brudsikkert glas, da dommen blev læst op ved en domstol i det centrale Ukraine.

- Bobikins og Ivanovs skyld er til fulde bevist, siger dommeren.

Begge soldater har erkendt, at de indgik i en artillerienhed, som har beskudt mål i Kharkiv-regionen i de første dage af krigen i Ukraine. Granaterne blev affyret fra Belgorod-regionen i Rusland.

Ifølge anklagerne blev en skole i byen Derhachi ødelagt. Men der var ikke meldinger om dræbte.

De to russiske soldater blev pågrebet, da de krydsede grænsen ind i Ukraine og fortsatte beskydningen her.

Anklagemyndigheden havde krævet 12 års fængsel til hver. Forsvareren havde plæderet for en mildere dom med den begrundelse, at de to soldater havde adlydt ordrer, og at de har angret deres handlinger.

For otte dage siden afsagde en ukrainsk domstol den første dom over en russisk soldat for krigsforbrydelser begået efter invasionen 24. februar.

Den 21-årige russiske soldat Vadim Sjisjimarin blev dømt for drabet på en 62-årig mand.

Drabet skete i den nordøstlige ukrainske landsby Tsjupakhivka 28. februar, efter at Sjisjimarin var blevet beordret til at skyde den 62-årige mand fra en bil.

/ritzau/Reuters