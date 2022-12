Russiske soldater i Ukraine slipper for at betale skat

De russiske myndigheder meddeler, at soldater og statsansatte, der er udstationeret i Ukraine, slipper for at betale indkomstskat.

Mere præcist gælder det soldater og statsansatte, som er udstationeret i de fire regioner, som Rusland har erklæret for at være russiske.

Det er Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja og Kherson.

Oplysningerne kommer fra Dmitrij Peskov, talsmand for Kreml.

Han siger, at myndighederne har taget en særlig bestemmelse i antikorruptionsloven i brug for at finde det juridiske grundlag for skattefritagelsen.

Så nu skal soldater, politifolk, medlemmer af sikkerhedstjenesten og andre statsansatte i de fire regioner ikke længere indsende informationer om "deres indtægter, deres udgifter og deres værdier", fremgår det af et dekret.

Det siger også, at de udstationerede har ret til at "modtage belønninger og gaver", hvis de har en "humanitær karakter", og hvis det sker i forbindelse med militæroperationen i Ukraine.

Reglerne gælder også for partnere og børn. De er indført med tilbagevirkende kraft til den 24. februar.

Det var den dag, da Rusland angreb Ukraine og indledte den igangværende krig, som i Rusland stadig kaldes den særlige militæroperation.

Den russiske ledelse i Kreml har indført en stribe tiltag for russere, der er med i krigen i Ukraine.

Blandt andet lover Kreml økonomisk hjælp til familier, der mister en soldat i Ukraine.

/ritzau/AFP