Hvideruslands Sikkerhedsråd siger, at russiske styrker og militær udrustning er ved at ankomme til landet.

Russiske styrker er i Hviderusland forud for øvelse

Hvideruslands Sikkerhedsråd siger, at russiske styrker og militær udrustning er ved at ankomme til landet, efter at der tidligere er givet meddelelse om en stor fælles militær øvelse.

Det skriver det hviderussiske nyhedsbureau Belta.

Hviderusland præsident, Aleksandr Lukasjenko , har tidligere sagt, at Rusland og Hviderusland ville holde en fælles militærøvelser i februar.

Meddelelsen om de russiske styrkers ankomst kommer på et tidspunkt, hvor der er stærke spændinger mellem øst og vest i forbindelse med krisen i Ukraine.

Lukasjenko har ikke oplyst nogle specifikke datoer for den fælles manøvre.

Ukraine mistænker en hackergruppe med forbindelse til Hvideruslands efterretningstjeneste for at stå bag et cyberangreb mod Ukraine fredag.

Serhij Demedjuk, afdelingschef ved Ukraines nationale sikkerheds- og forsvarsråd, har sagt, at det var gruppen UNC1151, som stod bag cyberangrebet, som ramte den ukrainske regerings hjemmesider med malware. Det er skadelig software.

På hjemmesiderne dukkede advarslen "vær bange og forvent det værste" op.

- Angrebet på hjemmesiderne var bare et dække for mere destruktive handlinger, som fandt sted bag scenerne. Konsekvenserne af disse vil vi mærke i den nære fremtid, sagde Demedjuk i en skriftlig kommentar.

Rusland har optrappet militært ved grænsen til Ukraine. Ukraine og Vesten frygter, at det trækker op til en russisk invasion.

