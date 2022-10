Ifølge Ukraine svarer evakueringer til deportationer. Rusland hævder, at målet er at redde civile før kampe.

Russiske styrker hævder at have evakueret 7000 civile i Kherson

7000 civile er blevet flyttet væk fra Kherson i det sydlige Ukraine til områder, som kontrolleres af Rusland.

Det melder russiske besættelsesstyrker i området ifølge flere russiske nyhedsbureauer. Det skriver dpa.

Evakueringen sker i forventning om et snarligt ukrainsk forsøg på at tage området igen.

Meldingerne om antallet af evakuerede kommer fra den fungerende guvernør i den russiskbesatte del af regionen Kherson, Vladimir Saldo. De er ikke uafhængigt bekræftede.

Saldo har tidligere onsdag sagt, at 50-60.000 civile flyttes i de næste seks dage.

På russisk stats-tv er der blevet vist billeder af folk, som i både forsøger at komme væk fra byen.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at Rusland "fremstiller" evakueringerne fra Kherson som et forsøg på at få civile væk, inden kampe begynder.

Ukrainske myndigheder mener, at evakueringerne "svarer til en deportation". Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den russiske besættelsesadministration i Kherson har ifølge dpa opfordret folk til at mødes ved byens havn.

- Hver person må tage 50 kilo bagage med, oplyser myndighederne.

- Dyr må gerne medbringes.

Byen Kherson ligger på den nordvestlige bred af floden Dnipro i det sydlige Ukraine.

Før Ruslands invasion af Ukraine havde byen over 250.000 indbyggere.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, sagde onsdag, at der indføres undtagelsestilstand i fire ukrainske regioner, som Rusland delvist har besat og annekteret.

Den ene er Kherson. Derudover er der indført undtagelsestilstand i Donetsk, Luhansk og Zaporizjzja

/ritzau/